Смертельное ДТП с девушкой в Житомирской области: суд изменил нардепу меру пресечения

Печерский райсуд сменил Андрею Николаенко меру пресечения — с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Печерский суд Киева изменил меру пресечения народному депутату Андрею Николаенко, устроившему смертельное ДТП возле Житомира, в котором погибла 18-летняя девушка.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Согласно постановлению следователя судьи, 29 декабря Николаенко сменили меру пресечения — с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Среди возложенных обязанностей:
- не изменять место жительства и место работы без уведомления следователя, прокурора или суда;
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие право покинуть страну.
Мера пресечения избрана до 6 февраля 2024 года. Прокуры со своей стороны планируют подавать на апелляцию.
Напомним, 3 ноября на трассе Киев-Чоп депутат от партии "Батьківщина" насмерть сбил 18-летнюю девушку. Виновником ДТП оказался Андрей Николаенко – сам он говорит, что сотрудничает с ДБР и что за рулем был трезв. Впоследствии в Сети появились кадры с места смертельной аварии.
9 ноября Печерский районный суд Киева избрал народному депутату меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 4 января.
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