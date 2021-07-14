Смертельное ДТП с авто, в котором ехали 16 человек: травмированного ребенка срочно доставили в больницу в Киеве (видео)

Учитывая состояние пациентки, медики попросили патрульных сопровождать карету скорой помощи.
В Киеве патрульные сопроводили в больницу карету скорой с девочкой, получившей травмы в ДТП с авто, в котором ехали 16 человек.
Вчера, 13 июля, за помощью к патрульным обратились медики из больницы Борисполя, которые срочно перевозили ребенка в другое медучреждение.
Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.
"Учитывая состояние пациентки, они попросили инспекторов Евгения Заворицкого и Валерия Капитана сопровождать карету скорой помощи. Патрульные обеспечили беспрепятственный и быстрый проезд", — говорится в сообщении.
По словам медиков, пациентка — одна из пострадавших в ДТП, которое произошло вблизи села Ревное, Бориспольского района, в результате которого водитель и 7-летний мальчик погибли на месте происшествия. Всего в автомобиле находилось 16 человек, семеро из которых — дети.
"Цените жизнь. Соблюдайте правила дорожного движения не во избежание штрафов, а для собственной безопасности", — предостерегают патрульные.
Напомним, водитель, который вез 16 человек и допустил опрокидывание авто, был пьян.