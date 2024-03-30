Смертельное ДТП под Киевом: водитель ЗАЗ не справился с управлением и влетел в забор (фото)

От полученных травм мужчина погиб на месте.

Полицейские Киевщины расследуют ДТП, в котором погиб водитель.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Авария произошла на автодороге Киев-Одесса, недалеко от населенного пункта Чабаны.

"Предварительно известно, что 59-летний водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением и совершил наезд на забор. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте", – говорится в сообщении.

Следователи следственного управления Киевской области по факту смертельного ДТП начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Полицейские Киевщины расследуют ДТП, в котором погиб водитель / Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве пьяный водитель устроил тройное ДТП. Содержание алкоголя в крови 23-летнего горе-водителя почти в девять раз превышало норму.

Читайте также ведущие новости дня: