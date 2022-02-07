Смертельное ДТП под Киевом: водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковушке, совершил столкновение и скрылся (фото)

В результате столкновения 43-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, а 23-летний пассажир с телесными повреждениями доставлен в больницу.
Под Киевом водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковушке BAЗ-2111 и совершил столкновение.
ДТП произошло 6 февраля около 21:30 на 45-м километре автодороги Киев-Чоп вблизи села Копылов.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Daf-ХF во время совершения маневра разворота в направлении города Житомир не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю BAЗ-2111, который двигался во встречном направлении, и совершил столкновение. Водитель грузовика скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.
В результате столкновения 43-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, а 23-летний пассажир с телесными повреждениями доставлен в больницу.
Правоохранители за считанные минуты установили водителя-беглеца. Им оказался 28-летний житель Волынской области.
Полицейские задержали злоумышленника.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, под Киевом водитель Volkswagen повредил около шести автомобилей и скрылся.
Читайте также :