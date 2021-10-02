Смертельное ДТП под Киевом: легковушка врезалась в цистерну с газом на АЗС (фото)

Смертельное ДТП под Киевом: легковушка врезалась в цистерну с газом на АЗС (фото)

В результате аварии один человек погиб.

В субботу, 2 октября, в пожарно-спасательную часть города Вишневое (Киевская область) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автозаправочной станции в селе Святопетривское.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с газовым модулем АЗС.

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В результате аварии один человек погиб и еще один — пострадал. В сообщении не уточнили, кто выжил в аварии — водитель или пассажир. От удара автомобиль был сильно поврежден, а в цистерне с газом произошла трещина и произошла утечка.

"Спасатели ликвидировали последствия ДТП и организовали дежурство личного состава на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Николаевской области автомобиль Dacia Logan слетел в кювет. Водителя зажало в салоне машины, которую пришлось разрезать, чтобы достать мужчину.

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