Смертельное ДТП на блокпосте в Киеве, где погиб военный: виновнику сообщили о подозрении

Водитель совершил наезд на военного на блокпосту, от полученных травм потерпевший скончался.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении водителю, который 22 октября около 00:03 на въезде в Киев сбил военнослужащего на блокпосту. Мужчина 47 лет погиб на месте аварии.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Виновнику аварии сообщили о подозрении по факту совершения ДТП на блокпосту со смертельным исходом (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

"Согласно материалам следствия, водитель автомобиля "Honda Civic" двигался с превышением скорости в пределах второй (средней) полосы объездной дороги в Киеве в направлении Броварского проспекта. Приближаясь к стационарному блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку, а именно наличие на этой же полосе движения транспортных средств, которые стояли с включенными габаритными огнями. В результате он совершил наезд на военнослужащего, который нес службу на блокпосту, ожидая проверки вышеупомянутых транспортных средств другим инспектором блокпоста", — говорится в сообщении.

Водителем автомобиля оказался 45-летний адвокат, его задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Прибор "Драгер" показал, что на момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

В настоящее время в Шевченковский районный суд г. Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, полиция Киева просит арестовать водителя, который насмерть сбил военного на блокпосту.

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