Смертельное ДТП на блокпосту: киевские следователи сообщили врдителю о подозрении

В результате происшествия погиб 49-летний солдат, а его товарищ попал в больницу.

Следователи подготовили ходатайство в суд по содержанию подозреваемого под стражей и назначили ряд необходимых экспертиз.

Напомним, что сегодня в полночь 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген" на Берестейском проспекте на большой скорости совершил наезд на двух бойцов Национальной гвардии Украины, после протаранил еще два автомобиля, в одном из которых находился военный.

В результате происшествия погиб 49-летний солдат, а его товарищ попал в больницу с травмами разной степени тяжести. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и проверили состояние алкогольного опьянения прибором "Драгер".

Следователи столичной полиции по согласованию с Киевской городской прокуратурой сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Полицейские подготовили ходатайство в суд по избранию фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Следователи проводят досудебное расследование и назначили соответствующие экспертизы, чтобы установить все обстоятельства трагического происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель легковушки на большой скорости врезался в блокпост, сбил двух несших службу солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля. Один из военнослужащих погиб на месте происшествия, другой госпитализирован в больницу.

Кроме того, мы ранее информировали, что 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Алексей Тандыр на блокпосту сбил военнослужащего Нацгвардии. Военный скончался на месте аварии.

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