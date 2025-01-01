Смертельная трагедия на Новый год: в Киевской области произошел ужасный пожар

Причина возникновения пожара устанавливается.
В Киевской области, 1 января, произошел смертельный пожар. В Хотяновке в огне погибли два человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.
1 января, на рассвете, в селе Хотяновка вспыхнул пожар в хозпостройке. На место происшествия немедленно уехали спасатели, но огонь уже охватил все здание.
"При тушении пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших. Возраст и личности погибших устанавливаются", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, пожар смогли ликвидировать только в 06:48.
Напомним, в результате атаки ударных БПЛА на Киев утром 1 января зафиксировано падение обломков в Святошинском и Печерском районах.
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