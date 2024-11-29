Смертельная стрельба в гостинице в Киеве: появились новые детали (видео)

Мужчина, который стрелял, является военным, который был ранен на фронте в 2023 году.

В Киеве в отеле Sky Loft произошла потасовка и смертельная стрельба. Один человек погиб, а двое были ранены. ЧП произошло 23 ноября, но сейчас стали известны новые детали.

Об этом пишет "24 канал".

Выяснилось, что мужчина, котьорый стрелял в отеле Sky Loft, военный.

Напомним, драка и стрельба в гостинице на Печерске произошли 23 ноября в полпервого ночи. Один из мужчин погиб, двое были ранены. Нападавших уже задержали.

Новые детали о смертельной стрельбе на Печерске

На видео драки слышно, как одного из мужчин называют "Рашиком". Это Дмитрий Рашевский, в начале полномасштабной войны ушедший добровольцем на фронт. Он участвовал во многих операциях и штурмовых действиях, в 2023 году был ранен на границе с Россией во время разведки.

Награды Дмитрия Рашевского / Фото: 24 канал

23 ноября он влез в бытовую перепалку с пьяной компанией – якобы муниципальной стражей из-под Одессы. Когда драка стала массовой, произвел предупредительный выстрел, а затем выстрел на поражение.

25 ноября суд постановил, что Рашевский будет под стражей до 21 января. Прокуроры писали о том, что он находится в больнице под охраной.

Напомним, Дмитрий Рашевский – житель Киевской области. Он является мастером спорта по тайскому боксу. Но имел проблемы с законом. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности и сейчас в судах рассматриваются обвинительные акты по другим преступлениям, в которых он фигурирует.

Видео потасовки со стрельбой в столичной гостинице

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