Смертельная стрельба в гостинице Киева: подозрения выдвинули еще трем участникам конфликта

В Киеве продолжается расследование инцидента, который произошел в гостинице на Печерске 23 ноября 2024 года. Двум жителям Одесской области и киевлянину выдвинули подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"По данным следствия, 23 ноября 2024 года двое жителей Одесской области в помещении гостиницы в центре Киева из хулиганских побуждений начали наносить удары мужчине, который также отдыхал в заведении со своим другом-военнослужащим. Еще один участник конфликта - киевлянин в тот вечер нанес военнослужащему удар кулаком в челюсть, в результате чего мужчина упал на пол и потерял сознание", - говорится в сообщении.

Конфликт перерос в стрельбу, когда один из участников достал пистолет и выстрелил несколько раз. В результате ранений погиб один из жителей отеля, а его знакомый и охранник получили ранения грудной клетки. После этого стрелок скрылся с места происшествия.

"Сразу двум жителям Днепра и Василькова сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия, а жителю Василькова еще и в умышленном убийстве", - говорится в сообщении.

На данный момент, по итогам досудебного расследования, еще трем участникам конфликта в гостинице - двум друзьям погибшего и посетителю заведения - сообщено о подозрениях в хулиганстве.

Напомним, в Киеве в отеле Sky Loft произошла потасовка и смертельная стрельба. Один человек погиб, а двое были ранены.

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