Смертельная атака по Киевщине 24 января: реакция Зеленского

Президент Украины отреагировал на атаку по Киевской области, которую сегодня ночью, 24 января, устроили россияне.

Об этом говорится в сообщении президента.

"Всю ночь на Киевщине продолжались спасательные работы после удара "Шахедами". Были повреждены дома в Броварах и Глевахе. К сожалению, три человека погибли. Есть раненые, им предоставляется необходимая помощь. Только в 9 утра завершилась спасательная операция", — написал он.

Президент также поблагодарил работников ГСЧС Украины, медицинских работников, полицейских и всех, кто помогает спасать людей.

"Благодарю также каждого лидера, каждой страны, которые оказывают давление на Россию для того, чтобы эта неспровоцированная и террористическая война закончилась. В частности, за каждый компонент для производства "Шахедов" и поставляемых в обход санкций ракет должна быть ответственность. Россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских подельников помогать этому террору и штурмам на фронте", — добавил Зеленский.

Что известно об атаке по Киевщине

В ночь на 24 января россияне атаковали Киевскую область. По последним данным, число погибших возросло до трех человек.

Один из погибших – мужчина 1988 года рождения. Он жил в 10-этажке на Фастовщине, в которую попали обломки БпЛА. Еще двое погибших – супруги из Броваров: мужчина 1966 года рождения и женщина 1965 года рождения. На их дом также упали обломки беспилотника, в результате чего дом загорелся.

По данным Нацполиции, в регионе в результате атаки повреждена многоэтажка, в которой разрушения получили 11 квартир. В другом районе Киевщины повреждены восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

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