Смерть наступила мгновенно: в Киеве мужчину сбил поезд (фото, видео)

Движение поездов, прибывающих на железнодорожный вокзал в столицу, парализовано.

В Киеве мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте сбил поезд. Смерть наступила мгновенно.

Смертельная ДТП произошло утром 2 сентября на проспекте Науки.

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua.

"Машинист увидел человека на железнодорожном полотне. Чтобы избежать наезда был подан звуковой сигнал, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

Движение поездов, прибывающих на железнодорожный вокзал в столицу, парализовано.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки закрыл дверь и протянул асфальтом женщину, которая не успела выйти.

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