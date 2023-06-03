Смерть людей возле укрытия в Киеве: суд отправил под круглосуточный домашний арест трех чиновников

Суд назначил трем чиновникам, задержанным из-за недопуска граждан в хранилище, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, охраннику медучреждения — в виде содержания под стражей без определения альтернативы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Трем должностным лицам — первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Им инкриминируют ч. 2 ст. 367 УК Украины — служебная халатность", — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Охраннику медицинского учреждения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины.

Санкция статьи за служебную халатность предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы, за оставление в опасности, повлекшее смерть — от трех до восьми лет заключения.

Суд отправил под круглосуточный домашний арест трех чиновников, задержанных из-за недопуска граждан в укрытие Киева, охранник под стражей / Фото: Полиция Киева / Facebook

Следственные действия продолжаются. По их результатам будет дана правовая оценка и действиям должностных лиц КГГА.

Как сообщалось, в ночь на 1 июня российская армия выпустила в направлении Киева 10 ракет "Искандер". В результате атаки погибли три человека, среди них 9-летний ребенок. Это произошло в момент, когда они пытались попасть в укрытие поликлиники, но им не открыли.

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