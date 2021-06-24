Смерть 5-летней девочки в Броварах: врачу сообщили о подозрении

Согласно заключению эксперта, между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и наступлением смерти усматривается прямая причинно-следственная связь.

В Броварах в декабре прошлого года умерла пятилетняя девочка. О подозрении в смерти ребенка сообщили врачу, которая якобы ненадлежащим образом отнеслась к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

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Как отмечается в сообщении, в ноябре 2020 года женщина обратилась к врачу с жалобами на то, что у ее дочери 2015 года рождения болит живот и ночью была рвота.

Как указывают в прокуратуре, врач ненадлежащим образом отнеслась к выполнению своих профессиональных обязанностей, что и стало причиной трагедии.

Вероятно, речь идет именно о событии, которое произошло в Броварах в ноябре прошлого года. Так, в четверг родители забрали девочку из садика пораньше и повели ребенка к стоматологу, который якобы "положил ей мышьяк". В пятницу ребенка в садик не водили из-за болей в животе. Тогда руководитель первичной медицины Игорь Кравцов рассказал, что в этот день ребенка осматривала педиатр в амбулатории №1. У девочки была тошнота и рвота. Вместе с тем угрожающих состояний не наблюдали. Ребенку назначили лечение и отправили домой.

В субботу утром девочке стало совсем плохо, она посинела. Родители вызвали "скорую". Ребенок умер дома в присутствии врачей. В управлении образования и науки и в "первичке" указывали на подозрение тромба.

Однако в прокуратуре отмечают, что врач "проявила непрофессионализм, поверхностно, формально провела обследование больной, которая нуждалась в медицинской помощи, некачественно и не в полной мере собрала анамнез ее болезни, в результате чего установила неправильный диагноз, не имеющий какого-либо объективного клинико-лабораторного обоснования".

В прокуратуре отметили, что установленный диагноз не отражал основную патологию, обусловливающую тяжесть состояния больного, врач не исключила другие более угрожающие причины болезненного состояния девочки, из-за чего ребенок умер.

Эксперты видят прямую причинно-следственную связь между ненадлежащим оказанием медицинской помощи и смертью ребенка.

В настоящее время проводится досудебное расследование, которое осуществляют следователи отдела Броварского районного управления ГУ ЧП в Киевской области.

Под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры врачу сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в детской больнице в Киевской области умерла годовалая девочка. По словам родителей, врачи не обратили внимание на их предупреждение, что у ребенка может быть аллергическая реакция и отек горла. Через три часа после приезда в больницу в Броварах девочка потеряла сознание, а врач не смогла ей оказать первую помощь.

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