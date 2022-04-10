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"Слуги сатаны": в Ирпене русские оккупанты сожгли "Библии" и уничтожили здание христианской миссии

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"Слуги сатаны": в Ирпене русские оккупанты сожгли "Библии" и уничтожили здание христианской миссии

Фото: Олег Магдыч

Пастор отметил, что россияне воюют даже со словом божьим.

В Ирпене Киевской области российские оккупанты сожгли "Библии" и уничтожили здание христианской миссии "Евразия".

Об этом сообщил заместитель командира роты батальона ОУН, пастор протестантской церкви Олег Магдыч.

"Святое Писание, сожженное орками в Ирпене. Курили целеустремленно. Горите в аду, слуги сатаны", — написал Магдыч.

Фото: Олег Магдыч / ©
Фото: Олег Магдыч

В комментарии к проекту "По ту сторону новостей" Олег Магдыч рассказал, что россияне сожгли христианские книги на улице Выговского, 1, возле христианской миссии Евразия. Помещение миссии россияне также полностью разрушили.

"Протестантизм как явление – не является российской православной церковью. И все, что не является российской православной церковью – для них враги. Любые другие религиозные конфессии", — пояснил пастор.

Фото: Олег Магдыч / ©
Фото: Олег Магдыч

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