Сложилась критическая ситуация с электроснабжением: Кулеба обратился к жителям Киевщины

Глава Киевской ОВА сообщил о проблемах со связью и призвал пользоваться национальным роумингом.

Россия нанесла массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, есть прилеты в Киевской области. Сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Отмечу, что все больницы и объекты критической инфраструктуры работают. Они обеспечены альтернативным источником питания. Также введены экстренные ограничения электричества", – отметил он.

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Кулеба добавил, что также наблюдаются и проблемы со связью. Он призвал пользоваться национальным роумингом.

"Восстановительные работы продолжаются. Все работают на своих местах, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия обстрелов. Сохраняем спокойствие и холодный ум. Это еще один вызов, с которым мы точно справимся", — резюмировал глава Киевской ОВА.

Напомним, из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все.

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