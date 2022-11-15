Сложилась критическая ситуация с электроснабжением: Кулеба обратился к жителям Киевщины

Глава Киевской ОВА сообщил о проблемах со связью и призвал пользоваться национальным роумингом.
Россия нанесла массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. К сожалению, есть прилеты в Киевской области. Сложилась критическая ситуация с электроснабжением.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Отмечу, что все больницы и объекты критической инфраструктуры работают. Они обеспечены альтернативным источником питания. Также введены экстренные ограничения электричества", – отметил он.
Кулеба добавил, что также наблюдаются и проблемы со связью. Он призвал пользоваться национальным роумингом.
"Восстановительные работы продолжаются. Все работают на своих местах, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия обстрелов. Сохраняем спокойствие и холодный ум. Это еще один вызов, с которым мы точно справимся", — резюмировал глава Киевской ОВА.
Напомним, из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все.
Читайте также:
- Обломки сбитых ракет упали в Печерском и Оболонском районах Киева: в ГСЧС рассказали подробности (фото)
- Кличко сообщил, сколько людей в Киеве остались без света из-за ударов РФ
- Подоляк прокомментировал ракетный удар РФ по Украине: "Обстрел украинских городов во время G20 – унижение Россией всех лидеров"