"Сломали нос, выбили зубы": в Киеве двое подростков избили пенсионера-охранника школы

Виновным грозит штраф или исправительные работы сроком до одного года.
В Деснянском районе столицы двое подростков избили пенсионера-охранника школы из-за того, что он сделал им замечания.
Об этом в социальной сети Instagram сообщила киевлянка Кристина Лагуновская.
"Моего папу пенсионера 12 августа в 22:00 избили 17-летние пок***ки, которые были в алкогольном состоянии… Как только позвонила мама, сразу приехали мы с мужем и с нами был наш очень хороший друг военный", – рассказала женщина.
Одному из ребят не понравилось очень резкое замечание пострадавшего, работающего охранником в одной из местных школ. Из-за этого несовершеннолетние нанесли пострадавшему "много ударов".
В Киеве двое несовершеннолетних из-за замечаний избили пенсионера-хранителя школы. Фото
"Последствия. У пенсионера сломан нос, черепно-мозговая травма. Выбита часть передних зубов, ссадины по телу", – добавила Лагуновская.
Полиция открыла производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Виновным грозит ответственность в виде штрафа до 850 гривен либо общественные работы сроком до двухсот часов, либо исправительные работы сроком до одного года.
Тем временем в Одесской области в воинской части избили военного. Телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.
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