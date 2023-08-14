"Сломали нос, выбили зубы": в Киеве двое подростков избили пенсионера-охранника школы

Виновным грозит штраф или исправительные работы сроком до одного года.

В Деснянском районе столицы двое подростков избили пенсионера-охранника школы из-за того, что он сделал им замечания.

Об этом в социальной сети Instagram сообщила киевлянка Кристина Лагуновская.

"Моего папу пенсионера 12 августа в 22:00 избили 17-летние пок***ки, которые были в алкогольном состоянии… Как только позвонила мама, сразу приехали мы с мужем и с нами был наш очень хороший друг военный", – рассказала женщина.

Избиение пенсионера в Киеве Фото: kristinaslagunovska

Одному из ребят не понравилось очень резкое замечание пострадавшего, работающего охранником в одной из местных школ. Из-за этого несовершеннолетние нанесли пострадавшему "много ударов".

В Киеве двое несовершеннолетних из-за замечаний избили пенсионера-хранителя школы. Фото

"Последствия. У пенсионера сломан нос, черепно-мозговая травма. Выбита часть передних зубов, ссадины по телу", – добавила Лагуновская.

Полиция открыла производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Виновным грозит ответственность в виде штрафа до 850 гривен либо общественные работы сроком до двухсот часов, либо исправительные работы сроком до одного года.

Тем временем в Одесской области в воинской части избили военного. Телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.