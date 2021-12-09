Сломал руку металлической палкой: полиция Киева расследует избиение адвоката охранником Александровской больницы

Потерпевший говорит, что охранник также применил слезоточивый газ.

Полиция Киева расследует избиение адвоката Дмитрия Калько охранником Александровской больницы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что на территории больницы по улице Шелковичной возник конфликт между охранником медицинского учреждения и мужчиной. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

"К правоохранителям обратился потерпевший, 1982 года рождения, и сообщил, что во время внезапно возникшего конфликта возле въезда в больницу охранник нанес ему телесные повреждения металлической палкой и применил слезоточивый газ. На месте происшествия полицейские установили личность работника больницы. Им оказался. 1971 года. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента и изучают записи видеонаблюдения", — говорится в сообщении полиции.

Отделом дознания Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.