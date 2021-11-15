Сломал отцу ногу: в Киеве мужчина получил приговор за домашнее насилие над пожилыми родителями

Сын так избил отца, что 64-летний мужчина получил перелом голени.
В Киеве мужчина приговорен к двум годам лишения свободы за домашнее насилие над пожилыми родителями
Суд объявил обвинительный приговор 32-летнему мужчине, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье и нанес отцу телесные повреждения средней тяжести (ст. 126-1 и ч. 1 ст. 122 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Согласно материалам обвинения, 32-летний мужчина, проживая в однокомнатной квартире вместе с пожилыми родителями, систематически совершал в отношении них психологическое и физическое насилие. Дошло до того, что сын избил отца, в результате чего 64-летний мужчина получил перелом голени. В дальнейшем, пользуясь отсутствием отца, сын пытался обидеть и 61-летнюю мать, однако женщина смогла убежать к соседям и вызвать правоохранителей", — говорится в сообщении прокуратуры.
Правоохранители открыли уголовное производство и по ходатайству прокурора на время досудебного расследования мужчина был взят под стражу.
Несмотря на то, что обвиняемый своей вины не признал, Оболонский районный суд г. Киева поддержал позицию прокурора и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
Напомним, в Донецкой области дети продали игрушки, чтобы сбежать от отчима, они ночевали в заброшенном доме.
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