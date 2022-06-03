"Сломал" драгер: в Киеве полиция обнаружила водителя, в крови которого было более 5 промилле алкоголя

В Киеве патрульные обнаружили водителя автомобиля Kia, в крови которого было более 5 промилле алкоголя.
О пьяном водителе, который нарушал правила дорожного движения на улице Героев Днепра в Киеве, правоохранителям сообщил неравнодушный мужчина.
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киева, прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили автомобиль Kia Ceratto и 35-летнего водителя, который имел явные признаки алкогольного опьянения.
"Прибор драгер при проведении осмотра состояния опьянения показал немалый результат, но получить точную цифру не удалось, поскольку показатель превысил технический лимит прибора — 5 промилле. Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови — 0,2 промилле", – говорится в сообщении.
Патрульные отстранили нарушителя от вождения и составили на него протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
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