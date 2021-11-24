Сливали горючее с припаркованных автомобилей: в Киеве задержаны вероятные воры (фото)

Сливали горючее с припаркованных автомобилей: в Киеве задержаны вероятные воры (фото)

Своей причастности к совершенному мужчины не отрицали.

В Киеве двое мужчин сливали горючее с припаркованных автомобилей.

Вероятные воры задержаны.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Вчера ночью, патрулируя на улице Ревуцкого, патрульные обратили внимание на двух подозрительных лиц, которые что-то несли в пакетах. Увидев полицейских, мужчины разволновались и ускорили движение. Инспекторы задержали граждан. Во время поверхностного осмотра у мужчин обнаружили две пятилитровые канистры дизельного горючего и шланг, которым, вероятно, сливали горючее из автомобилей", — говорится в сообщении патрульных.

Своей причастности к совершенному мужчины не отрицали.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу Дарницкого района для последующего выяснения обстоятельств.

В Киеве 32-летний мужчина ударил знакомого по голове и скрылся. От полученных травм пострадавший умер на следующий день в больнице.

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