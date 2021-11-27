Слив нефтепродуктов в озеро на Оболони в Киеве: прокуратура взяла на контроль расследование инцидента

Слив нефтепродуктов в озеро на Оболони в Киеве: прокуратура взяла на контроль расследование инцидента

Также обнаружено загрязнение поверхностных вод каскада озер Опечень (Почайна) в Оболонском районе столицы.

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств загрязнения нефтепродуктами водоемов в Оболонском районе столицы.

Так, в Оболонскую окружную прокуратуру Киева поступило обращение от неравнодушных граждан по поводу выявления слива нефтепродуктов из дождевой канализации, впадающей в озеро Кирилловское, а также загрязнение поверхностных вод каскада озер Опечень (Почайн ) в Оболонском районе Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Для фиксации обстоятельств происшествия и сбора образцов загрязненной воды на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и инспекторы Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Кроме того, учитывая, что проблема загрязнения поверхностных вод в Киеве приобрела системный характер, по инициативе отдела Специализированной экологической прокуратуры Киевской городской прокуратуры 26 ноября проведено выездное оперативное совещание с участием руководства Оболонской окружной прокуратуры г. Киева и сотрудников Оболонского управления полиции ГУ ЧП в Киеве.

В ходе совещания определены первоочередные меры, которые необходимо осуществить в уголовном производстве для эффективного расследования обстоятельств загрязнения водоемов, установления размера причиненного ущерба, источников загрязнения и лиц, которые к этому причастны.

Напомним, в Киеве начали расчищать и укреплять реку Почайна, в которой князь Владимир крестил Русь.

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