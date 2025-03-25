Слезоточивый газ и ругательство: в Киеве полиция задержала мужчину в розыске

В Оболонском районе Киева патрулируя, инспекторы заметили подозрительных граждан и остановили их с целью проверки. Во время общения один из мужчин начал нецензурно выражаться, агрессивно вести себя и попытался убежать, применив к патрульным средство слезоточивого действия.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в сообщении в соцсетях.

Инспекторы вызвали помощь коллег и задержали нарушителя.

Проверив информацию о мужчине согласно базам данных, мы установили, что он находится в розыске по ст. 210 (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП.

Также на месте происшествия находились другие граждане, которые пытались помешать задержанию мужчины и начали толкотню с полицейскими, препятствуя выполнению их действий.

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Патрульные попытались ограничить доступ этих лиц к задержанному, оттеснив их. В результате чего, одна женщина упала на землю. К счастью, она не пострадала и от госпитализации отказались.

"Задержанного мы доставили в отделение полиции и передали следователям. По поводу действий гражданина решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ", — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и действия патрульных проверяются.

Напомним, что ранее в Киеве у вокзала полиция жестко задержала родителей на глазах малолетнего ребенка: видео.

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