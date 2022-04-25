"Следы всяких нехороших людей": Арестович сообщил, что Киев пока не стоит считать безопасным

"Следы всяких нехороших людей": Арестович сообщил, что Киев пока не стоит считать безопасным

Многие считают, что столица Украины безопасна, однако это не так, сообщил советник главы Офиса президента.

В правительственном квартале столицы до сих пор находят заминированные автомобили, растяжки, "следы всяких нехороших людей", рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Так он прокомментировал ситуацию в Киеве российскому активисту и политику Марку Фейгину.

"Многие думают, что Киев — безопасный, а самое безопасное место Киева — Печерск, так вот — это не так, мягко говоря. И самое главное — противник еще не прекратил никаких усилий в этом отношении", — предупредил Арестович.

Напомним, в Украину с официальным визитом прибыли госсекретарь США и глава Пентагона.

О визите высокопоставленных чиновников США анонсировал 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с иностранными и украинскими журналистами.

"К нам завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и госсекретарем. Будем ожидать, когда безопасность позволит и президенту США приехать и поддержать украинский народ", — сказал Зеленский.

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