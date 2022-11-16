"Следующие дни будут тяжелыми": украинцев предупредили о возможных значительных перебоях в энергоснабжении

Украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.

По состоянию на утро 16 ноября в Киеве после массированной ракетной атаки РФ, от которой пострадали все регионы Украины, специалисты возобновили питание объектов критической инфраструктуры. В то же время, жителям всех регионов нужно быть готовыми к длительным отключениям света.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации и глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Благодаря слаженной работе энергетиков, работников всех коммунальных служб города Киева на данном этапе питания объектов критической инфраструктуры – восстановлено. Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме", – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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Графики отключений электроэнергии в Киеве пока не актуальны. На утро в столице и Киевской области до сих пор применяются экстренные отключения света.

В свою очередь председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что следующие несколько дней будут тяжелыми.

"В то же время следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому, просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", — сказал он в эфире телемарафона.

Владимир Кудрицкий заверил, что в "Укрэнерго" есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие. В то же время подчеркнул, что украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки.

Атака РФ 15 ноября

Российские оккупационные войска 15 ноября массированно атаковали ракетами критическую инфраструктуру и жилые дома в Украине. В результате ракетных ударов наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах. Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений, чтобы предотвратить полное обесточивание страны.

По состоянию на вечер 15 ноября в большинстве регионов была восстановлена подача света. Самые большие проблемы все еще были во Львовской и Хмельницкой областях. В Харьковской области без электроснабжения оставались около 900 тысяч потребителей.

В результате атаки РФ на Киев было зафиксировано два прилета в Печерском районе. Оккупанты попали в два пятиэтажных дома. В результате в них вспыхнули пожары.

Есть еще один прилет в Печерском районе. Тоже попадание в многоэтажное здание. В 17:02 Кличко сообщил, что на Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего.

После атаки было принято решение, что учебные заведения Киевской области будут работать дистанционно до конца недели.

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