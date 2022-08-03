Следует ли повторно платить за проезд после отбоя воздушной тревоги: ответ КГГА

С 1 августа в Киеве весь наземный транспорт будет останавливаться при воздушной тревоге. Как долго будет ждать пассажиров после отбоя воздушной тревоги, нужно ли будет повторно платить — в материале ТСН.ua

Город призывает пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.

Как сообщает КГГА порядок действий в случае воздушной тревоги таков:

Трамваи после получения сигнала о воздушной тревоге будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширение проезжей части – «карманы».

После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Пассажиры, которые за это время не успеют вернуться к транспортному средству, могут воспользоваться следующим.

Платить за проезд повторно не следует в обоих случаях. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции.

КГГА призывает частных перевозчиков соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и зачислять пассажирам предварительно уплаченный проезд после возобновления движения.

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