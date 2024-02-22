Следствие.Инфо: в Печерском ТЦК Киева безосновательно списали более 20 офицеров запаса

В Печерском военкомате Киева в течение 2022-2023 годов якобы без оснований списали с военного учета не менее 24 офицеров запаса.

Об этом говорится в материале "Следствия.Инфо".

"В предоставленном "Следству.Инфо" источниками документе говорится, что в Печерском военкомате в течение 2022-2023 годов безосновательно списали с военного учета по меньшей мере 24 офицера запаса. Теперь уже непригодные к военной службе мужчины имели звание от младшего лейтенанта до майора", — статьи.

Военная служба правопорядка (ВСП) в комментарии журналистам называет безосновательным списание офицеров запаса из-за нарушений в самой процедуре, а также отсутствия в их личных делах свидетельства о болезни.

В прокуратуре журналистам также сообщили, что подобная проверка была проведена не только в Печерском, но и в Голосеевском военкомате. Там тоже обнаружили возбуждение и открыли уголовное производство по той же статье – "Небрежное отношение к военной службе".

Также журналисты пообщались с четырьмя офицерами, фамилии которых фигурируют в списке. По крайней мере, один из них уже не в Украине, еще двое – известные бизнесмены.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

Нардеп Федор Вениславский назвал самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации.

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