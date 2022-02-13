"Следите за расписанием": в "Борисполе" сообщили, отменяют ли авиакомпании свои рейсы

"Следите за расписанием": в "Борисполе" сообщили, отменяют ли авиакомпании свои рейсы

Практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов, отметили в пресс-центре аэропорта.

На фоне роста напряженности вокруг Украины в международном аэропорту Борисполь уверяют, что они работают в штатном режиме. В то же время там предупреждают о возможных изменениях в расписании, поэтому пассажиров просят следить за ним на сайте аэропорта.

Официальный комментарий компания опубликовала 13 февраля в воскресенье.

"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезбеки в полном объеме. Внимательно следите за информацией о расписании движения самолетов авиакомпаний на онлайн-табло нашего сайта", — говорится в заявлении.

В пресс-центре аэропорта предупреждают о возможных изменениях в графике расписания. И добавляют, что на сегодняшний день практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов.

Также они заявили, что компания KLM отменяла все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022, FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25

QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на большем воздушном судне по расписанию. Авиакомпания AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201202, но пассажирам посоветовали следить за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

Напомним, самолету авиакомпании SkyUp, летевшему из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Поэтому воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове. Пассажиров самолета авиакомпании SkyUp доставят в Киев автобусами.

Напомним, ранее Мининфраструктуры опровергли информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной, о чем писали ряд СМИ. "Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось", — говорится в заявлении.

Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

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