Скрытые съемки голых девушек в душе: студенту КПИ может грозить до трех лет ограничения свободы

После инцидента парень сразу уехал из общежития.
Полиция открыла уголовное производство по инциденту в душе для девушек общежития Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) в Киеве. Там нашли видеокамеру, которая реагировала на движение в помещении, включала запись и снимала голых девушек.
Скорее всего камеру установил второкурсник-айтишник и за это ему может грозить три года ограничения свободы.
"Правоохранители изъяли камеру видеофиксации. Кроме того, полицейские отобрали заявления от жительниц общежития и допросили их как пострадавших", — отметили в отделе коммуникации полиции Киева.
Досудебное расследование начато по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности частной жизни. Сотрудники полиции проводят следственные и оперативно-розыскные действия по установлению мотивов этого поступка, а также круга лиц, причастных к его совершению и привлечению их к ответственности. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Напомним, видеокамеру в душе нашла одна из девушек, которая пришла купаться. На устройстве было обнаружено много видео. О том, чья камера, догадались сразу. Первое видео – с лицом владельца камеры – она среагировала на него, когда ее устанавливали. Вероятным владельцем камеры оказался студент 2 курса, будущий айтишник. Сразу после случившегося парень уехал из общежития якобы домой. Студенту уже запрещен вход в общежитие, а если его вину докажут, то могут отчислить из вуза.
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