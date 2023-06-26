Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько жителей Киева мобилизовано в ВСУ: в КГГА назвали цифру

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1405
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сколько жителей Киева мобилизовано в ВСУ: в КГГА назвали цифру

В Киеве мобилизовано сто тысяч военных. / Фото: ТСН.ua

В Киеве проживает более 381 тысяч внутренних переселенцев.

В Киеве, как и в других регионах Украины, продолжается всеобщая мобилизация из-за войны России против Украины. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда рассказала, что на сегодняшний день в Вооруженные силы Украины ориентировочно мобилизовано сто тысяч жителей украинской столицы.

Об этом она сказала в интервью "Главкому".

В КГГА отметили, что на июнь 2023 года в ВСУ мобилизовано сто тысяч жителей Киева. Они принимают участие в боевых действиях на востоке и юге Украины.

"Следует также говорить, что сейчас 100 тыс. киевлян на фронте: участвуют в боевых действиях на востоке, на юге. Это ориентировочные данные", — сказала Марина Хонда.

Также чиновник отметила, что в столице зарегистрировано более 391 тысячи внутренних переселенцев, 270 тысяч из которых — переехали в Киев в начале полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, в Киеве ТЦК издал приказ явиться в течение 10 дней, что грозит в случае игнорирования.

Читайте также:

Скандал с мобилизацией: не хочешь на фронт - не получишь лечение

Скандал с мобилизацией: не хочешь на фронт - не получишь лечение

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1405
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация