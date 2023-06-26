Сколько жителей Киева мобилизовано в ВСУ: в КГГА назвали цифру

В Киеве проживает более 381 тысяч внутренних переселенцев.

В Киеве, как и в других регионах Украины, продолжается всеобщая мобилизация из-за войны России против Украины. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда рассказала, что на сегодняшний день в Вооруженные силы Украины ориентировочно мобилизовано сто тысяч жителей украинской столицы.

Об этом она сказала в интервью "Главкому".

В КГГА отметили, что на июнь 2023 года в ВСУ мобилизовано сто тысяч жителей Киева. Они принимают участие в боевых действиях на востоке и юге Украины.

"Следует также говорить, что сейчас 100 тыс. киевлян на фронте: участвуют в боевых действиях на востоке, на юге. Это ориентировочные данные", — сказала Марина Хонда.

Также чиновник отметила, что в столице зарегистрировано более 391 тысячи внутренних переселенцев, 270 тысяч из которых — переехали в Киев в начале полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, в Киеве ТЦК издал приказ явиться в течение 10 дней, что грозит в случае игнорирования.

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