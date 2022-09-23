Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько времени уйдет на разминирование лесов в Киевской области — ответ ГСЧС

Дата публикации
Просмотры
261
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сколько времени уйдет на разминирование лесов в Киевской области — ответ ГСЧС

Фото: Киевская ОВА

Россияне оставили большое количество противопехотных мин, что значительно замедляет передвижение техники и специалистов.

На разминирование лесов в Киевской области нужно около года. Но сейчас значительная часть саперов работают в Харьковской области.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя ГСЧС Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш.

По словам Примуша, сейчас многие работники ГСЧС заняты на освобожденных территориях Харьковской области, потому что там нужно разминировать дороги, линии электропередач и дома.

Кроме того, россияне оставили очень много противопехотных мин, что значительно замедляет передвижение техники и специалистов.

В Киевской области саперы проверили основные дороги и обезопасили инфраструктуру. На леса уходит около года.

Фото: Киевская ОВА / ©
Фото: Киевская ОВА

"Причем эта опасность - не сплошные минные поля, ведь там мы отрабатываем. Это единичные взрывоопасные предметы, которые там могут быть. Глядя на ситуацию в Харькове, когда там заминирован жилищный фонд, мы должны выставлять приоритеты", — подытожил Примуш.

Напомним, Рада приняла закон, предоставляющий Нацгвардии возможность осуществлять разминирование.

90 миллионов долларов предоставит США на разминирование Украины

90 миллионов долларов предоставит США на разминирование Украины

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация