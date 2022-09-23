Сколько времени уйдет на разминирование лесов в Киевской области — ответ ГСЧС

Россияне оставили большое количество противопехотных мин, что значительно замедляет передвижение техники и специалистов.
На разминирование лесов в Киевской области нужно около года. Но сейчас значительная часть саперов работают в Харьковской области.
Об этом на брифинге заявил заместитель председателя ГСЧС Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш.
По словам Примуша, сейчас многие работники ГСЧС заняты на освобожденных территориях Харьковской области, потому что там нужно разминировать дороги, линии электропередач и дома.
Кроме того, россияне оставили очень много противопехотных мин, что значительно замедляет передвижение техники и специалистов.
В Киевской области саперы проверили основные дороги и обезопасили инфраструктуру. На леса уходит около года.
"Причем эта опасность - не сплошные минные поля, ведь там мы отрабатываем. Это единичные взрывоопасные предметы, которые там могут быть. Глядя на ситуацию в Харькове, когда там заминирован жилищный фонд, мы должны выставлять приоритеты", — подытожил Примуш.
Напомним, Рада приняла закон, предоставляющий Нацгвардии возможность осуществлять разминирование.
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