Сколько времени украли оккупанты у жителей Киева из-за воздушных тревог: ответ КМВА

Сергей Попко отметил, что уже более двух месяцев защитники киевского неба работают безупречно – ни одна ракета или дрон не долетели до своей цели. В то же время подчеркнул, что киевляне не имеют права расслабляться и во время тревоги должны идти к укрытию.

С начала развязанной Россией полномасштабной войны в Киеве прозвучало 740 воздушных тревог. Они продолжались 851 час 38 минут.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, больше года назад звуки первых сирен пугали киевлян. "За этот год многое изменилось. Мы дали отпор врагу, освободили Киевщину, и столица давно уже не в зоне боевых действий", — сказал он.

Начальник КМВА отметил, что была максимально усилена и усовершенствована противовоздушная оборона. "Настолько, что наша ПВО уже сбивает аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Это кроме десятков крылатых ракет и многочисленных баражирующих боеприпасов Shahed. Никогда в истории, ни одна страна мира не сталкивалась с таким нашествием ракет разного типа. Если же удается сбивать 90% и больше, это, безусловно, можно считать победой в противовоздушном бою", — сообщает он.

Попко добавляет, что уже больше двух месяцев защитники киевского неба работают безупречно — ни одна ракета или дрон не долетели до своей цели.

В то же время, начальник КМВА подчеркнул, что киевляне не имеют права расслабляться, потому что воздушные тревоги раздаются только в случае, когда грозит реальная опасность.

"Поэтому, как бы кому ни хотелось — еще немного поспать, закончить рабочие дела, допить кофе в кафе или доесть завтрак — вы должны идти к ближайшему укрытию", — отмечает Попко и объясняет, что ни одна противовоздушная оборона в мире не может всегда гарантировать 100% безопасности.

В КМВА также отметили недопустимость снимать видео и выкладывать в соцсети работу ПВО, ведь это помогает врагу. "В отличие от страны-террориста нас не 140 миллионов. Мы не "население"", – резюмировал Попко.

Напомним, Воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК Patriot в небе над Киевом в ночь на 4 мая. Сначала Воздушные силы не подтверждали эту информацию, чтобы запутать врага.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, этой ракетой россияне планировали ударить по Верховной Раде.

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