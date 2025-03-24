Сколько вражеских беспилотников было зафиксировано в воздушном пространстве Киева и пригорода: в КГВА назвали цифру

Пострадавших нет, разрушения в пределах Киева не допущены.

В Киеве воздушная тревога длилась 1 час 35 минут (с 00:00 до 01:36). В воздушном пространстве Киева и пригорода было зафиксировано почти два десятка вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"В ночь на 24 марта на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 16 вражеских БпЛА. Шесть из них уничтожены средствами ПВО. Остальные — локационно потеряны или покинули воздушное пространство", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, разрушения в пределах Киева не допущены.

Напомним, в Фастовском районе в результате атаки вражеских дронов ранение получил 37-летний мужчина.

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