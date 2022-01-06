Сколько таксист заработал в Киеве, работая всю праздничную ночь

Мужчина работал 12 часов подряд и преодолел 330 километров за рулем.

В Киеве журналист решил поставить эксперимент и всю новогоднюю ночь работал таксистом. Он подробно рассказал, как все было и сколько удалось заработать.

Об этом мужчина написал материал для ТЕКСТИ.org.ua.

Мужчина работал 12 часов подряд и преодолел 330 километров за рулем.

Таксист-журналист рассказал, что Новый год он встретил на светофоре.

"Встречать Новый год вот так категорически не рекомендуется для психики. Вот просто поверьте мне на слово – это грустно. Но сумма должна компенсироваться безумными доходами...", — отметил он.

Uber в новогоднюю ночь водителям подготовил две промоакции – 130 гривен за пять выполненных поездок с 19 до 22. И потом еще 220 за 6 поездок со 2 ночи до 5 утра. Мужчина говорит, что выполнил только первую.

"Уклон" с восьми вечера поднял цену на 40% от базового тарифа и это долгое время не ощущалось. "Болт" решил привлекать водителей уменьшением комиссии, которую они берут с каждой поездки – с 25 до 10% после десятой поездки. И эта акция для меня показалась менее интересной. Поэтому я возил пассажиров Uber и "Уклона", - уточнил он.

Перед Новым годом все было слишком спокойно

Первая поездка в 17:12 – это 130 гривен заработка за 5 километров от "Уклон". И щедрая 20-ка на чай. От торгового центра на жилмассив.

А вот обратная поездка конкретно испортила настроение. 80 гривен за 4 километра. Но первыми же словами пассажирки при посадке было "МНЕ НАДО, чтобы вы поехали таким-то маршрутом". Хорошая формулировка, правда? Этот маршрут удлинял километраж вдвое. Это волновало меня, но совсем не волновало пассажирку. И только мой аргумент, что я не благотворительная организация, чтобы возить ее бесплатно, сработал, вызвав злобу. На ровном месте перед новым годом мы отлично испортили друг другу настроение. Но в конце концов я повез ее так, как она хотела, получив аж на 20-ку (и мандаринку) больше.

Это был единственный неприятный инцидент за ночь.

Но и этой проблемы можно было избежать. При заказе машины указывайте все адреса, где собираетесь останавливаться. Сэкономите нервы и себе, и водителю.

С 17 до 22 все было слишком спокойно. Большинство поездок – это запоздалые покупатели из супермаркетов.

Одна женщина особенно насмешила, говорит: "Никогда, слышите, никогда! Не готовьте оливье за день до нового года. Они уже все съели. Срочно пришлось нестись за продуктами на новый салат!".

В этот период стартовали и выезды в гости и на места новогодних тусовок. Проскакивали и приятные тарифы, например за 315 гривен с Оболони в "Фору" в Вышгороде.

С Вышгорода на Оболонь вообще пришлось ехать по очень обыденному тарифу в 100 гривен. А вот дальше, начиная с 22-й, тарифы становились все симпатичнее.

215 гривен за 9 километров, 170 за 6. Вез ребят-парикмахеров с работы. Оба – студенты и очень довольны днем. Перед Новым годом клиенты щедро оставляли чаевые. Каждый получил по 400 гривен сверху. Поэтому они живо обсуждали, как встретить Новый год. В клуб дорого – полторы тысячи гривен нужно положить на депозит. В общежитии – слишком обыденно. Наконец сошлись на центральной елке, потому что там весело и бесплатно.

Приблизительно в половине двенадцатого свет такси замер.

"Краткий итог моих достижений еще в старом году (с 17:15) — 950 гривен в "Уклоне" и 1150 гривен с учетом промоакции в "Убере". То есть 2100 гривен с отчислениями всех комиссий. С горючим будем потом разбираться. За семь часов работы это не космический заработок, но все же очень неплохо", — резюмировал таксист.

После полуночи тарифы выросли в два с половиной раза

С первых минут нового года Киев поехал. В основном молодежь выбиралась из-под родительского крыла на тусовки с друзьями. Люди семьями ездили друг к другу в гости. Тарифы подпрыгнули, но все еще не были олигархическими. Стоимость поездки выросла примерно в два с половиной раза.

Свободные ночные дороги позволяли зарабатывать чистыми, например, 200 гривен за 10 минут. В "Убере" мужчина выполнял преимущественно длинные заказы, а в "Уклоне" хорошо сыпалось с короткими по 120-150 гривен за 3-4 километра.

2700 гривен чистыми за 6 часов работы

Уже в новом году таксист заработал 400 гривен в "Уклоне", 2100 гривен в Uber и 200 гривен в Bolt. В общей сложности 2700 гривен чистыми за шесть часов работы.

Сложив части заработков до и после Нового года, мы получаем кругленькую сумму в 4800 гривен. А теперь горючее. Километраж – более 300 километров. Расход топлива – около 6 литров в сотню. Это примерно на 600 гривен. Так что очень грубо, но чистая прибыль за 13 часов работы в новогоднюю ночь составила 4000 гривен.

Подсчет заработков

Итак:

3268 – Uber

1270 – Уклон

200 – Bolt

"Стоит ли оно того? Если критически не хватает денег – новогодняя ночь однозначно дает возможность их быстро заработать. Но обратите внимание – это очень утомительно. И никакие деньги не способны заменить те эмоции, которые вы получаете от общения с родными и близкими на праздники. Я больше точно не хочу встречать Новый год под светофором на мосту", — подытожил мужчина.

Напомним, на Рождество, 7 января, возможны ограничения в работе киевского метро.

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