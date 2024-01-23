Сколько ракет летели на Киев и как справилась ПВО: информация от КГГА

Обломки сбитых российских ракет падали практически по всей территории столицы.
Российские войска запустили в направлении Киева около 20 ракет во время атаки 23 января. Все враждеские цели были поражены средствами ПВО.
Об этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщил в эфире "Радио Свобода".
"По предварительным данным, около 20 ракет летело на Киев. Все они поражены средствами противовоздушной обороны. Обломки падали практически по всей территории города — Святошинский район, Соломенский, Печерский, Дарницкий", — рассказал Поворозник.
Он также проинформировал, что продолжается эвакуация из нескольких пятиэтажек Киева из-за несдетонированной боевой части ракеты. Одна часть ракеты – во дворе дома, другая – в одной из квартир.
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Ракетный удар по Киеву
Войска РФ массированно атаковали Украину ракетами под утро 23 января. Во вражескую атаку попал и Киев: там раздавались взрывы, работала ПВО. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары. Известно об одном погибшем и одном раненом человеке. Повреждены многоэтажки, частное здание, автомобили.
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