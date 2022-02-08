Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Киеве: цены и мнение киевлян

Сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни в Киеве: цены и мнение киевлян

Киевляне тратят в среднем 13,1 тысячу гривен в месяц без аренды жилья.

Для комфортной жизни в Киеве нужно зарабатывать от 25 тысяч гривен в месяц. Денег должно хватить на аренду квартиры, питание, транспорт, одежду и досуг.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Numbeo.

Отмечается, что ориентировочные расходы одного киевлянина в месяц составляют 13,1 тысячу гривен без аренды жилья. Семья из четырех человек в среднем тратит 45,4 тысячи. Все данные приведены согласно опросу почти 450 киевлян за последние 12 месяцев.

Аренда квартиры

Арендовать однокомнатную квартиру в центре города стоит примерно 17 тысяч, за пределами центра дешевле – 11 тысяч. Квартира с тремя спальнями в центре Киева стоит 32 тысячи в месяц и 17 тысяч за пределами центра.

Коммунальные услуги

Ежемесячно также приходится тратить деньги на оплату коммунальных услуг. Они обходятся киевлянам в среднем в 3 тысячи гривен, при условии площади квартиры 85 квадратных метров. Также необходимо оплатить интернет — примерно 167 гривен.

Кафе и рестораны

Питание в недорогом ресторане в столице стоит около 200 гривен. В ресторане среднего класса ужин из трех блюд на две персоны стоит 800 гривен.

Меню в McDonalds или комплексный обед обходится в 130 гривен.

0,5 литра разливного пива стоит 30 гривен, чашка капучино – 38 гривен, банка кока-колы – 16 гривен, бутылка воды – 12 гривен.

Цены на продукты

Молоко (1 л) – 29,80 грн

(1 л) – 29,80 грн Белый хлеб (500 гр) – 20,94 грн

(500 гр) – 20,94 грн Рис (1 кг) – 35,47 грн

(1 кг) – 35,47 грн Яйца (12 шт) – 42,20 грн

(12 шт) – 42,20 грн Сыр (1 кг) – 219,60 грн

(1 кг) – 219,60 грн Куриное филе (1 кг) – 120,12 грн

(1 кг) – 120,12 грн Говядина (1 кг) – 188,64 грн

(1 кг) – 188,64 грн Яблоки (1 кг) – 21,96 грн

(1 кг) – 21,96 грн Картофель (1 кг) – 13,77 грн

(1 кг) – 13,77 грн Лук (1 кг) – 10,71 грн

(1 кг) – 10,71 грн Бутылка вина – 150 грн

– 150 грн Бутылка пива (0,5 л) – 22,88 грн

(0,5 л) – 22,88 грн Сигареты – 62 грн

Транспорт

Тариф на проезд в метрополитене Киева составляет 8 гривен на одну поездку. Цены на такси стартуют от 50 гривен, стоимость одного километра – 7 гривен. Литр бензина стоит примерно 32 гривны.

Спорт и досуг

Для комфортной жизни иногда нужно отдыхать. Например, сходить в кино в Киеве стоит примерно 123 гривны. Месячный абонемент в фитнес-клуб стоит 759 гривен. Один час аренды теннисного корта в выходные дни – 384 гривны.

Одежда и обувь

Одна пара джинс Levis 501 или подобных в Киеве стоит около 2 тысяч гривен, но можно найти и подешевле. Цены стартуют от 800 гривен. Летнее платье в сетевом магазине стоит в среднем 1,2 тысячи гривен. Пара кроссовок Nike среднего класса – 2,6 тысяч гривен, пара мужской кожаной деловой обуви – 2,9 тысяч гривен.

Заработная плата

Согласно данным сервиса, средняя месячная "чистая" зарплата в Киеве составляет 21,3 тысячи гривен. На сайте поиска работы в Украине Work.ua цифра чуть меньше – 18 тысяч гривен.

Work.ua

Следует отметить, что в список не включены расходы на медицинское обслуживание, уход за детьми, путешествия и другие текущие расходы. Но 25 тысяч гривен на человека в месяц должно хватать для комфортной жизни в Киеве. Если не нужно платить за аренду жилья, деньги можно откладывать или тратить больше.

Мнение киевлян

В Сети киевляне поделились, согласны ли они с тем, что 25 тысяч гривен на человека, или 50 тысяч на семью из двух человек, достаточно для жизни в столице.

"У каждого разные "аппетиты", но 50 тысяч неплохо на двоих",

"Можно и на 20 хорошо жить) Если квартира есть и никуда не ездить отдыхать)",

"Если есть своя квартира, то на двоих спокойно можно и на 30 тысяч жить, причем раз в год ездить на отдых, а если цель жизни – каждый год новый айфон, то тогда и 50 мало будет",

"Это если не учитывать посещение различных заведений и покупки ежемесячно техники/одежды/обуви. А если есть еще 1-2 ребенка, то этого может хватать в притирку. Сам семьей живу на 30 и едва хватает",

"Что это за жизнь... без путешествий. На 20 это только есть нормально (готовить только дома) и за квартиру платить коммуналку",

"25 тысяч достаточно при собственном жилье и автомобиле. Это если каждый месяц не ездить отдыхать", — считают киевляне.

Напомним, что в Киеве можно приобрести однокомнатную квартиру стоимостью до 20 тысяч долларов. Таких предложений немного, но они есть. Однако некоторые из них расположены в недостроях или имеют невероятно маленькую площадь – 16 квадратных метров.

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