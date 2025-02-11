Сколько насчитывает население Киева и какова доля переселенцев: Кличко ответил

По словам Кличко, ключевой проблемой для всех жителей Киева остается вопрос с жильем.

Население Киева в настоящее время составляет около 4 млн человек, 600 тыс. лиц из низ – переселенцы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новости.LIVE.

"Если еще 20 лет назад население Киева было вдвое меньше и составляло чуть больше двух миллионов, то сейчас – почти четыре миллиона", – говорит городской голова столицы.

Кличко подчеркнул: в столицу едут, потому что Киев – самый защищенный ПВО, а также здесь, по его словам, лучшие образования и медицины. Внутренне перемещенных лиц в Киеве насчитывается более 600 тысяч.

Однако ключевой проблемой остается жилье для всех жителей столицы, добавил он.

Ранее в ООН посчитали, насколько сократилось население Украины с начала полномасштабной войны.

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