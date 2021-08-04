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Сколько еще будет действовать ученический билет старого образца: в метро Киева дали ответ

Сколько еще будет действовать ученический билет старого образца: в метро Киева дали ответ

Киевский метрополитен

Родители школьников уже могут заказывать новый ученический билет.

Ученический билет на метро старого образца будет действовать до конца года. Родители школьников уже могут заказывать новый.

У родителей учеников всех школ Киева появилась возможность заказать электронный ученический билет онлайн, который пока будет работать в тестовом режиме.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент информационно-коммуникационных технологий.

"Для заказа родителям или опекунам нужно зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический е-билет. Далее данные в системе подтверждает сотрудник школы, где учится ребенок. Валидированная заявка передается на производство. За всеми этапами можно следить в своем кабинете. Получить готовы э-билеты ученики, как и раньше, смогут в своих школах. Сейчас система работает в тестовом режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по городской целевой программе "Забота" 2019-2021 до 31 декабря 2021 года ученики могут продолжать пользоваться своими старыми ученическими для бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте. А потом постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы без лишних справок, заявлений и посещения админучреждения.

Столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" 13 мая попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки составляет более 21 гривни.

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