Сколько еще будет действовать ученический билет старого образца: в метро Киева дали ответ

Сколько еще будет действовать ученический билет старого образца: в метро Киева дали ответ

Родители школьников уже могут заказывать новый ученический билет.

Ученический билет на метро старого образца будет действовать до конца года. Родители школьников уже могут заказывать новый.

У родителей учеников всех школ Киева появилась возможность заказать электронный ученический билет онлайн, который пока будет работать в тестовом режиме.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент информационно-коммуникационных технологий.

"Для заказа родителям или опекунам нужно зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua, где можно подать заявку на ученический е-билет. Далее данные в системе подтверждает сотрудник школы, где учится ребенок. Валидированная заявка передается на производство. За всеми этапами можно следить в своем кабинете. Получить готовы э-билеты ученики, как и раньше, смогут в своих школах. Сейчас система работает в тестовом режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по городской целевой программе "Забота" 2019-2021 до 31 декабря 2021 года ученики могут продолжать пользоваться своими старыми ученическими для бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте. А потом постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы без лишних справок, заявлений и посещения админучреждения.

Столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" 13 мая попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки составляет более 21 гривни.

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