Сколько дронов и ракет сбили над Киевом в мае: инфографика

В КМВА заявили, что кроме Киева, ни один город ни одной страны никогда не подвергался таким мощным воздушным атакам.

Над Киевом в мае силы ПВО уничтожили 85 ракет разных типов и 169 беспилотников, выпущенных российскими войсками.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, опубликовав соответствующую инфографику.

Так, в мае исключительно над Киевом было уничтожено:

7 аэробалистических ракет "Кинжал",

13 баллистических ракет "Искандер",

65 крылатых ракет: Х-101, Х-555, "Калибр",

169 БПЛА.

"Никогда за историю нашей планеты ни один город ни одной страны не подвергался столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев – за май", – говорится в заявлении КГВА.

Сколько ракет и дронов над Киевом сбили в мае 2023 года/Инфографика: КМВА

Атаки по Киеву

Напомним, российские оккупанты почти каждый день и каждую ночь атаковали Киев дронами и ракетами в мае-начале июня. Последняя попытка врага ударить по столице зафиксирована в ночь 4 мая, однако тогда благодаря силам ПВО ни одна из целей не долетела до Киева.

Одну из последних самых кровавых атак по столице Украины россияне устроили в ночь на 1 июня – в День защиты детей. Тогда обломки вражеских сбитых ракет "Искандер" убили 33-летнюю женщину и 34-летнюю Ольгу с ее 9-летней дочкой Викой.

Заметим, что на эту атаку "Искандерами" по Киеву 1 июня, не имевшую никакого военного смысла, Россия потратила 17 млн дол.

Как пояснила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр, атаками на Киев Россия пытается посеять страх среди мирного населения и нанести удары по военной и критической инфраструктуре. Эксперты говорят, что враг таким образом выискивает расположение ЗРК Patriot.

В Киеве прощаются с 9-летней Викой и ее мамой, которые погибли под дверью закрытого укрытия

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