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Сколько часов жители Киева будут получать свет – исполнительный директор ДТЭК

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Сколько часов жители Киева будут получать свет – исполнительный директор ДТЭК

Фото: Getty Images

Около 30 процентов населения столицы уже обеспечено электроснабжением.

Вся критическая инфраструктура Киева обеспечена электроэнергией, но в домах киевлян свет будет появляться всего на 2-3 часа.

Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет увеличен объем электроэнергии, производимой на АЭС и ТЭС.

"Мы обеспечили электропитанием в Киеве всю критическую инфраструктуру. Где-то 30% населения сейчас имеет электроснабжение в Киеве. Будем немного переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии, — сказал Дмитрий Сахарук.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на вечер 24 ноября электроэнергии нет в 60% столицы, однако специалисты работают над возвращением света.

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Дата публикации
Просмотры
2644
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