"Сколько бы раз не хотели и не совершали атак": Зеленский заявил, что российские войска не пустили в Киев

"Сколько бы раз не хотели и не совершали атак": Зеленский заявил, что российские войска не пустили в Киев

Он также объяснил, почему оккупанты ушли от столицы и чья в этом заслуга.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью турецкому каналу Habertürk, в котором рассказал о том, что российских военных удалось не пропустить в Киев.

Соответствующее видео-интервью опубликовал Офис президента.

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"В Киев, в сам Киев, вы знаете, что мы их не пустили, сколько бы раз они не хотели и не совершали атак. Много было атак, контратак, бомбардировок. Но, тем не менее, сегодня Киев, Киевская область почти можно сказать, освобождена", — рассказал Зеленский.

"Почему говорю "почти"? Потому что еще работают наша Служба безопасности, наши военные, потому что те или иные небольшие ДРГ еще остались. Но идет очищение нашей области", – добавил он.

Президент также объяснил, почему российские войска отошли от столицы и какие у них планы в дальнейшем.

"Они отошли, потому что у нас мощная армия или они отошли, потому что это изменение тактики – мы считаем, что это и первое, и второе вместе. Первое – они не выдержали и не смогли давить на нас больше. Они не выдержали нашего отпора и пошли, были уступки назад. А второе – это действительно они рассчитывают драться за Донбасс нашего государства, за временно оккупированный восток Украины и будут бои на юге", – рассказал Зеленский.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы еще не возвращаться в свои дома, ведь остается угроза обстрелов.

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