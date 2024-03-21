Сколько будет стоить ремонт тоннеля метро возле "Демеевской": обнародована цифра

Для финансирования ремонтных работ используются средства резервного фонда.
Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".
Об этом заявил мэр Виталий Кличко на заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады, передает "Экономическая правда".
Точная сумма работ станет известна через две недели – после открытия котлована и проведения экспертизы. Для финансирования ремонтных работ используются денежные средства резервного фонда.
Подрядчиком работ выступает группа компаний "Автострада" Максима Шкиля. По их оценке, в настоящее время выполнено около 40% общего объема работ.
Напомним, в Киеве возле метро "Демеевская" начал проседать асфальт. Аварийный отрезок дороги перекрыли для пешеходов и автомобилей.
Еще раньше в Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" заработало "челночное" движение поездов. Поезда на этом участке будут курсировать с интервалом 13 и 17 минут в зависимости от направления движения.
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