Сколько будет стоить квартира в Киеве в 2024 году: как изменится рынок недвижимости

Цена за квадратный метр жилья в столице будет традиционно выше средневзвешенных цен на рынке.

Цена на недвижимость в Киеве в 2024 году может вырасти на 15% в гривне. Негативно на рынок жилья может повлиять нехватка работников на строительных площадках.

Об этом рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, сообщает "Pro Гроші".

Рост цен на недвижимость в Киеве

Нехватка рабочей силы на стройплощадках может негативно отразиться на киевском рынке недвижимости. Это произойдет в случае, если тамошние застройщики будут наращивать объемы строительных работ, а также если не будет каких-либо непредсказуемых обстоятельств. В то же время цена за квадратный метр жилья в Киеве будет традиционно выше средневзвешенных цен на рынке.

"Люди продумывают варианты покупки недвижимости, тем более, что программа "єОселя" набирает обороты. Также в ноябре 2023 года стартовала выдача сертификатов за разрушенное жилье, поэтому потенциально Киев и Киевский регион может аккумулировать на себя львиную долю этого спроса, это будет способствовать росту объемов продаж и соответственно будет стимулировать рост цен", – прогнозирует Берещак.

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По мнению обозревателя, условием для роста стоимости строительства является наращивание динамики со стороны девелоперов. Цены на жилье при этом будут выше средневзвешенных по рынку.

"Если говорить с осторожностью о средневзвешенных показателях, можно предположить, что в течение первого полугодия 2024 года ожидается даже до 15% роста в гривне. При этом такие ликвидные форматы с высоким уровнем строительной активности могут дополнительно приносить от 5-7%, учитывая их качественные характеристики и особенности на рыночной площадке", – прогнозирует специалист.

К слову, ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита рассказал, как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году.

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