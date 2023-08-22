Сколько будет длиться учебный год в школах Киева: в КГГА дали ответ

Обучение в школах Киева будет длиться с 1 сентября по 31 мая, а компенсаторные занятия и аттестация – до 28 июня 2024 года.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Городские власти определили структуру нового, 2023/2024, учебного года. Так, I семестр продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023 года; II семестр — с 8 января по 31 мая 2024 года. Последние звонки прозвучат в школах 31 мая. А компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь и образовательных разрывов, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024 года", — пояснил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Когда каникулы

Также читайте Вернутся ли школьники и студенты за парты в этом сентябре — ответ Оксена Лисового

Мондриевский также сообщил, что осенние каникулы запланированы с 23 по 29 октября 2023 года. Зимние – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. А весенние каникулы будут продолжаться с 25 по 31 марта 2024 года.

Для учащихся первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

Возможны ли изменения в структуре учебного года

"Новый учебный год в столице традиционно стартует 1 сентября и продлится в целом до 28 июня 2024 года — с перерывами на каникулы, аттестацией и проведением компенсаторных занятий. Мы будем учитывать ситуацию в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будем вносить изменения в структуру учебного года", – отметил Валентин Мондриевский.

Формат обучения каждая школа будет выбирать самостоятельно

Формат, в котором будет работать школа, каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно, консультируясь с родителями учащихся. Решение о внедрении очного, дистанционного или смешанного форматов обучения будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей учащихся.

"Безопасность детей и педагогов — на первом месте. Поэтому перед тем, как определяться с форматом обучения, должны быть учтены технические возможности укрытий, которые находятся непосредственно в учебном заведении или в пешей доступности к нему. Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия. Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очному обучению", – объяснил заместитель председателя КГГА.

Педагогические советы должны выбрать формы и форматы организации учебного процесса, утвердить алгоритмы работы учебных заведений. А также – принять решение о зачислении результатов обучения по предметам отраслей "художественная", "физическая культура" и других, полученных учащимися в заведениях внешкольного образования. Кроме того, педсоветы должны принять решение о результатах обучения по тем предметам, которые изучаются в учебном заведении за рубежом и отвечают предметам образовательной программы для уменьшения учебной нагрузки на учащихся, которые одновременно учатся за пределами Украины и в Киеве.

"Безопасность – самая высокая ценность"

Каждая школа должна обновить схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести соответствующие тренировки и обучение правилам пребывания в укрытиях.

"Важно, что особое внимание мы будем уделять работе психологической службы, которая должна обеспечить психологическую поддержку участников образовательного процесса. В частности, речь идет о мониторинге психологического состояния, психологических пятиминутках, тренингах, индивидуальных консультациях и т.д. Ведь психоэмоциональное состояние всех участников образовательного процесса играет значительную роль и в самом обучении, и в готовности эффективно реагировать на нестандартные ситуации. А от этого зависит безопасность, что для нас самая высокая ценность", — добавил Валентин Мондриевский.

Напомним, в Минобороны не исключают возможность повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонированная и очень мощная.

Читайте также: