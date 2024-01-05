Сколько бездомный зарабатывает на Крещатике: "социальный эксперимент" от блогера (видео)

Парень решил проверить, сколько бездомному оставят денег за полчаса в самом центре столицы.

В Киеве, особенно в центре города, очень много бездомных, они часто сидят посреди улиц или в метро и собирают деньги у прохожих. О том, сколько денег может заработать бездомный на Крещатике, узнал блоггер @ron4chik.

Соответствующее видео он опубликовал на платформе ТикТок.

Если бы наши бездомные оказались на улицах Америки, они давно могли бы стать людьми с толстым кошельком, потому что известно, что именно там им оставляют довольно хорошие суммы денег.

А вот в Украине с этим все гораздо сложнее, возможно потому, что жителям нашей страны дорога каждая копейка и на такую "благотворительность" просто нет средств. Но, в конце концов, находятся те люди, которые помогают деньгами.

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Украинский блогер решил проверить, сколько бездомному оставят денег за полчаса в самом центре столицы. Он выбрал неряшливый образ и вышел на улицу, сел в центре Крещатика со стаканчиком, куда прохожие должны бросать деньги и просто наблюдал.

Первый парень бросил 20 гривен, а второй их забрал. Дальше парню сыпали монеты. Но нашелся мужчина, который дал блогеру 100 гривен, чему парень очень удивился.

После своего социального эксперимента, он насчитал 150 гривен и составил несложный подсчет предполагаемого дохода в сутки:

30 минут — 150 гривен

1 час — 300 гривен

1 день – 3 тысячи гривен.

Выходит, что быть бездомным в Киеве не так уж плохо, конечно, когда другие не забирают деньги.

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