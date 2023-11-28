"Скифское золото" уже в Украине – в Киеве впервые показали ценные артефакты (фото)

В Киеве показали "скифское золото" по его возвращении в Украину.

В Киеве показали скифское золото, которое вернули в Украину из Нидерландов. Его будут хранить в столице до деоккупации Крыма.

Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора.

Так, Украине удалось вернуть коллекцию "Скифского золота" стоимостью $1,5 млн. Борьба за судьбу этих артефактов продолжалась почти 10 лет с участием Министерства юстиции и Министерства культуры Украины.

В Украине уже находятся 565 древностей, которые в 2013 году были вывезены из Крыма в ЕС для экспонирования в частных европейских музеях.

Среди ценностей – золотой скифский парадный шлем IV века до н. и другие сокровища эпохи колонизации Крыма древними греками, посмертные золотые маски, бронзовые мечи, золотые шлемы и драгоценные камни.

"Скифское золото" в Киеве

"Скифское золото" в Киеве

"Скифское золото" в Киеве

"Скифское золото" в Киеве

Согласно подписанным соглашениям, всю старинную коллекцию должны были вернуть в Украину летом 2014 года. Однако после оккупации полуострова артефакты остались за границей, а чиновники крымских музеев, которые тогда переехали в Киев, самоустранились от исполнения своих обязанностей.

В этой связи в том же году было начато уголовное производство по фактам незаконного пребывания культурных ценностей за рубежом.

В рамках уголовного производства были собраны материалы, которые позволили Верховному Суду Нидерландов принять окончательное решение по этому вопросу в пользу Украины.

Кроме того, суд отклонил так называемую "кассационную жалобу" оккупационных "администраций музеев" во временно захваченном Крыму по поводу передачи им украинских артефактов.

В настоящее время коллекцию вернули без взыскания расходов на хранение музейных экспонатов.

Продолжаются мероприятия по возвращению в Украину других элементов "Скифского золота", изъятых в сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств.

В июне 2013 года 565 музейных предметов так называемого "скифского золота" были переданы в музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета (Королевство Нидерланды) из фондовых коллекций Крымских республиканских музейных учреждений.

Напомним, в Украину вернули артефакты из коллекций Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

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