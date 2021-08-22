Сказочные звери и фантастические персонажи: фоторепортаж с выставки цветов "Во Вселенной Марии Примаченко"

Выставка будет действовать еще почти месяц на Певческом поле в столице.
В Киеве на Певческом поле открыли выставку цветов "Во Вселенной Марии Примаченко". Ее посвятили 30-летию Независимости Украины.
Работники "Киевзеленстроя" создали 10 тематических цветочных полотен. Для этого высадили почти 300 тысяч растений.
Картины Марии Примаченко, фантастические персонажи из которых воплотили в цветочных композициях:
- "Медведи на пасеке";
- "Полесский нирек";
- "Молодой Левик";
- "Дракон";
- "Болотный зверь";
- "Синий бык";
- "Бычок-третьячок";
- "Голубка распустила крылья, хочет на земле мира";
- "Если бы Ной умел рисовать".
"Все фигуры объемные, некоторые достигают в высоту больше 4 метров. В композициях в основном объединены несколько произведений мастера. Тема выбрана не случайно. Ведь Мария Примаченко и ее картины в жанре "наивного искусства" являются едва ли не самым известным символом украинского искусства. Работы украинки выставлялись на самых известных выставках во Франции, Германии, Канаде, Чехии, Польши, Болгарии и других странах мира. Говорят, Пабло Пикассо восхищался, что живет в одно время с Марией Примаченко, а Марк Шагал, вдохновленный ее творчеством, сам начал рисовать странных зверей. Дополнением к главной теме станут масштабные фигуры балерин в национальной одежде, которые будут двигаться с помощью специальной аниматроники", — отметили в "Киевзеленстрое".
Где и как работает цветочная выставка:
- Киев, станция метро "Арсенальная", ул. Лаврская, 31, Певческое поле Печерского ландшафтного парка;
- ежедневно с 10:00 по 20:00;
- до 19 сентября.
Стоимость билетов:
- взрослый — 100 грн;
- детский — 25 грн;
- детям до 3 лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, людям с инвалидностью I и II групп, участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии вход бесплатный.