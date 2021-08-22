Сказочные звери и фантастические персонажи: фоторепортаж с выставки цветов "Во Вселенной Марии Примаченко"

Выставка будет действовать еще почти месяц на Певческом поле в столице.

В Киеве на Певческом поле открыли выставку цветов "Во Вселенной Марии Примаченко". Ее посвятили 30-летию Независимости Украины.

Работники "Киевзеленстроя" создали 10 тематических цветочных полотен. Для этого высадили почти 300 тысяч растений.

Картины Марии Примаченко, фантастические персонажи из которых воплотили в цветочных композициях:

"Медведи на пасеке";

"Полесский нирек";

"Молодой Левик";

"Дракон";

"Болотный зверь";

"Синий бык";

"Бычок-третьячок";

"Голубка распустила крылья, хочет на земле мира";

"Если бы Ной умел рисовать".

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"Все фигуры объемные, некоторые достигают в высоту больше 4 метров. В композициях в основном объединены несколько произведений мастера. Тема выбрана не случайно. Ведь Мария Примаченко и ее картины в жанре "наивного искусства" являются едва ли не самым известным символом украинского искусства. Работы украинки выставлялись на самых известных выставках во Франции, Германии, Канаде, Чехии, Польши, Болгарии и других странах мира. Говорят, Пабло Пикассо восхищался, что живет в одно время с Марией Примаченко, а Марк Шагал, вдохновленный ее творчеством, сам начал рисовать странных зверей. Дополнением к главной теме станут масштабные фигуры балерин в национальной одежде, которые будут двигаться с помощью специальной аниматроники", — отметили в "Киевзеленстрое".

Киевзеленстрой

Где и как работает цветочная выставка:

Киев, станция метро "Арсенальная", ул. Лаврская, 31, Певческое поле Печерского ландшафтного парка;

ежедневно с 10:00 по 20:00;

до 19 сентября.

Стоимость билетов:

взрослый — 100 грн;

детский — 25 грн;

детям до 3 лет, пенсионерам, многодетным семьям, участникам антитеррористических операций, людям с инвалидностью I и II групп, участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии вход бесплатный.

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

Киевзеленстрой

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