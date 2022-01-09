"Скажи Путину "Нет!": на акцию в Киеве пришли сотни человек (фото)

Цель акции – привлечь внимание к действиям России в Украине и Казахстане.
В Киеве 9 января на Михайловской площади прошла акция "Скажи Путину "Нет!". На нее собралось несколько сотен человек.
Об этом сообщает "Укринформ".
Акцию организовали накануне международных переговоров с Россией по поводу ситуации вокруг Украины.
Участники развернули государственный флаг Украины, создали большой баннер с надписью SayNOtoPutin и отнесли его к зданию Министерства иностранных дел.
По словам организаторов акции, ее цель – привлечь внимание к действиям России в Украине, Казахстане, а также призвать мировое сообщество сохранить порядок.
На площади присутствовали украинские, казахстанские, азербайджанские активисты, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, ветераны АТО и другие.
Участники акции призвали лидеров демократических государств сказать Путину "Нет!" и не поддаваться на ультиматумы. Такие акции должны пройти в 20 городах Украины, а также за рубежом.
Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности для обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.
12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.
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