Сказала уходит, чтобы совершить самоубийство: в Киеве в парке загадочно исчезла 18-летняя девушка

Девушку ищут с воскресенья.
В Киеве в парке Партизанской славы в воскресенье, 4 июля, загадочно исчезла 18-летняя Руслана Грига.
Об этом сообщила Поисково-спасательная волонтерская организация.
Девушка ориентировочно в 20:00 вышла из дома в Киеве и пошла в направлении парка. Она была одета серо-голубую кофточку, длинную черную юбку, имела при себе яркий желтый рюкзак. Рост девушки — 155-158 см, у нее коротко стриженные темно-русые волосы.
Знакомая девушки Любовь Галан в Facebook сообщила, что Руслана сказала, что "идет в лес, чтобы совершить самоубийство". Сейчас ее разыскивают правоохранители, друзья и волонтеры. Поиски девушки продолжаются с воскресенья.
Напомним, в Одесской области нашли 4-летнюю девочку, которую всю ночь искали более 200 человек.