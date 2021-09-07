Сказала мужу, но он не успел спасти: в Киеве погибла женщина, которая выбросилась из окна 19 этажа

Муж погибшей говорит, что она сказала о намерении, закрылась в комнате и покончила с собой.
В Подольском районе Киева вечером понедельника, 6 сентября, женщина выпрыгнула с 19 этажа окна многоэтажки. Она погибла на месте.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" со ссылкой на мужа погибшей.
По предварительной информации, трагедия произошла в одном из многоэтажных домов на проспекте Правды. Женщина выпрыгнула из окна, расположенного на 19 этаже.
К сожалению, женщина умерла мгновенно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Детали инцидента уточняются.
"По словам мужа погибшей, женщина сообщила ему об этом страшном намерении, он побежал за ней, но она закрылась в комнате и через несколько секунд выпрыгнула", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в городе Обухов Киевской области мужчина пытался покончить с собой, спрыгнув с балкона на 9 этаже многоквартирного дома.
Напомним, ранее в Киеве 15-летняя девушка выпрыгнула из окна. Она погибла.